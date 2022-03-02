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    Kiryakos Miçotakis: Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 00:15
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 00:20
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    Kiryakos Miçotakis: Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'daki savaş ve savaşın Yunanistan üzerindeki etkilerine ilişkin Parlementoda konuşma yaptı.

    "MÜLTECİLERİ KABUL ETMEYE HAZIRIZ"

    Savaşın yüzbinlerce kişiyi yurdundan ettiğini vurgulayan Miçotakis, "Tüm Avrupa gibi biz de savaştan kaçan mültecileri kabul etmeye hazırız" dedi.

    Onlarca sivil toplum kuruluşunun (STK) bugüne dek doğudan gelen mültecilere verdiği desteği hatırlatan Miçotakis, STK'lere Ukrayna'dan gelecek mültecilere de destek vermeleri için çağrıda bulundu.

    Miçotakis, stratejik özerkliğin Avrupa'nın güvenliği için önemine değinerek Avrupa ülkeleri arasında savunma alanında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu savundu.

    YUNANİSTAN'IN VE AVRUPA'NIN RUS GAZINDAN BAĞIMSIZ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında karşılaşılabilecek olası fiyat artışına da dikkati çeken Miçotakis, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın enerji güvenliği için bir an evvel Rus doğalgazından ve genel olarak hidrokarbon enerji kaynaklarından bağımsız olması gerektiğini ileri sürdü.

    Kiryakos Miçotakis: Ukrayna dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız #1


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