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    Kiryakos Miçotakis: Yasa dışı dinlemeden haberim yoktu

    Yunan Başbakan, iki ismin dinlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Miçotakis, "Bilseydim, buna asla izin vermezdim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 15:24
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    Kiryakos Miçotakis: Yasa dışı dinlemeden haberim yoktu

    Yunanistan, yasa dışı telefon dinleme skandalıyla çalkalanıyor.

    Ülkede gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği iddia edilmişti.

    İstifalara neden olan dinleme skandalı

    İddialar, Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Ofisi Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden oldu.

    Yaşananların ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sessizliğini bozdu.

    "Olmamalıydı, vatandaşların güveni sarsıldı"

    Miçotakis, parti liderinin 2021'de Yunanistan istihbarat servisi tarafından dinlendiğini bilmediğini ve buna asla izin vermeyeceğini söyledi.

    "Her şey yasal olarak yapılmasına rağmen, Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) söz konusu eylemin siyasi boyutunu hafife aldı." diyen Miçotakis, "Resmi olarak meşruydu, ancak siyasi olarak kabul edilemezdi. Olmamalıydı. Vatandaşların ulusal istihbarata olan güvenini sarstı." ifadelerini kullandı.

    "Bilseydim, izin vermezdim"

    Yunan Başbakan,"Dinleme yasaya uymuş olabilir, ancak yanlıştı. Bu konuda hiçbir bilgim yoktu. Bilseydim, buna asla izin vermezdim." diye konuştu.

    Kathimeri'nin aktardığına göre, Miçotakis, olayın Yunan gizli servisinin eksikliklerini ortaya çıkardığını belirterek, EYP'nin gözden geçirilmesi sözünü verdi.

    Kiryakos Miçotakis: Yasa dışı dinlemeden haberim yoktu #1


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