Kiryakos Miçotakis'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

İstanbul temaslarının ardından pozitif çıkan Miçotakis, yeniden test yaptırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e hafta başında uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Gelişme, Miçotakis'in İstanbul temaslarının ardından duyuruldu.

YENİDEN TEST YAPTIRDI

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, Miçotakis'e yapılan ikinci test sonucunun negatif olduğunu yazdı.

Başbakan Miçotakis'in pazartesi günü ofisine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

"ÇOK YAKINDA DÖNECEĞİM"

Pozitif çıkan test sonucuna ilişkin Miçotakis, "Üç doz aşının ciddi hastalıklara karşı en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda olacağından eminim ve çok yakında ofise döneceğim." açıklamasında bulunmuştu.