Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
611.030
-0.69%
BTXN Coin
39.03
-0.20%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Kiryakos Miçotakis'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

    İstanbul temaslarının ardından pozitif çıkan Miçotakis, yeniden test yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiryakos Miçotakis'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e hafta başında uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

    Gelişme, Miçotakis'in İstanbul temaslarının ardından duyuruldu.

    YENİDEN TEST YAPTIRDI

    Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, Miçotakis'e yapılan ikinci test sonucunun negatif olduğunu yazdı.

    Başbakan Miçotakis'in pazartesi günü ofisine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

    "ÇOK YAKINDA DÖNECEĞİM"

    Pozitif çıkan test sonucuna ilişkin Miçotakis, "Üç doz aşının ciddi hastalıklara karşı en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda olacağından eminim ve çok yakında ofise döneceğim." açıklamasında bulunmuştu.

    Kiryakos Miçotakis in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Rusya'daki restoranlarını kapatamıyor
    Dünya

    Rusya'daki restoranlarını kapatamıyor

    Kocaeli'de kazandığı tazminatı 10 yıldır alamadı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de kazandığı tazminatı 10 yıldır alamadı

    Görüş Bildir