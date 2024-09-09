Kiryakos Miçotakis'ten 'Mavi Vatan' itirafı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için yapılan yatırımların büyük kısmının, Türkiye ile yaşanan sorunlar nedeniyle gerekli olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miçotakis, Türkiye ile ilgili soruyu, "Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu ancak durumu realist bir yaklaşım ile değerlendirdiğini ve olumlu gelişmelere odaklandığını" şeklinde yanıtladı.

"MAVİ VATAN YAKLAŞIMLARI DEĞİŞMEDİ"

Miçotakis, Türkiye'nin "Mavi Vatan" yaklaşımının değişmediğini ve bunun, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde zorluk olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İLE SORUNLAR ÇÖZÜLSEYDİ, ASKERİ YATIRIMLARA İHTİYAÇ DUYMAZDIK"

Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık." diye konuştu.

"YERLİ ÜRETİM ANTI-DRON SİSTEMLERİYLE FİRKATEYNLERİ DONATMAK"

Ukrayna'daki savaşta bazen çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini aktaran Miçotakis, "Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz." dedi.

Miçotakis, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-dron sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini dile getirerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevcut firkateynleri, üretilmesi halinde daha ekonomik olacak yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatmak istediklerini kaydetti.

Miçotakis, bu konuda iş dünyasının da desteğini beklediklerini ifade etti.