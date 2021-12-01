Kısıtlamalar, Cape Town'da yolcu hareketliliğini azalttı

Yeni varyantın ardından turizm kentindeki yolcu sayısında gerileme yaşandı.

Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı Omicron, endişelere neden oldu.

25 Kasım'da varyantın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması uygulamaya başladı.

YOLCU SAYISI AZALDI

Kısıtlamaların etkisi, Güney Afrika'daki havalimanına kısa sürede yansıdı.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle Güney Afrika'nın turizm kenti Cape Town'daki Uluslararası Cape Town Havalimanı'nda yolcu hareketliliğinin büyük ölçüde azaldığı görüldü.