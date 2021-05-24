Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi

Yemen’deki İran destekli Husilere ait olduğu belirlenen bomba yüklü gemi, Kızıldeniz’de imha edildi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yayınlanan bir habere göre, Kızıldeniz’de Husiler tarafından bomba yüklü tekne ile düzenlenmesi planlanan bombalı saldırı engellendi.

Olaya ilişkin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri açıklamalarda bulundu.

"HUSİLER DENİZ NAKLİYE HATLARINI TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Koalisyon açıklamasında, Husi milislerin deniz nakliye hatlarını ve küresel ticareti tehdit etmeye devam ettiği ifade edilerek, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Husi tarafından konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

2014’TEN BU YANA, HUSİLERİN ELİNDE

Siyasal istikrarsızlık ortamının hakim olduğu Yemen’de, başkent Sana ve bazı bölgeler, Eylül 2014’ten bu yan İran destekli Husi grupların elinde bulunuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.