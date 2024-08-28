Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan petrol tankeri 5 gündür yanıyor Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiğini açıkladı.

İHA

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam ediyor..

Son olarak, 23 Ağustos günü Yunanistan bandıralı "Sounion" adlı petrol tankerine saldırı düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de yürüttüğü askeri operasyon Aspire, saldırıya uğrayan petrol tankerinde çıkan yangının 5.gününde hala devam ettiğini açıkladı.

"GEMİNİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YANGIN TESPİT EDİLDİ"

Aspire tarafından yapılan açıklamada, “Sounion 23 Ağustos'tan bu yana yanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren AB unsurları geminin ana güvertesinin çeşitli yerlerinde yangın tespit edildiğini bildirdi.” denildi.

BÖLGEDEN GEÇEN GEMİLERE UYARI

Gemide petrol sızıntısı olmadığı ve demirli olduğu için sürüklenmediği aktarılan açıklamada, “Hem seyir riski hem de ciddi ve yakın bir bölgesel kirlilik tehdidi oluşturduğundan, civardan geçen tüm gemilerin azami dikkatle hareket etmeleri gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yıkıcı bir çevresel krizi önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İLK SALDIRI SONRASI MÜRETTEBAT KURTARILMIŞTI

Gemi ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmıştı.

Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti. Gemiye 23 Ağustos’ta düzenlenen ikinci saldırı sonrası yangın başlamıştı. Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)