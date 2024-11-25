Kızıldeniz'de turist teknesi battı

DHA
Mısırlı yetkililer, Kızıldeniz'de bir turist teknesinin battığını ve teknedeki 45 kişiden 17'sinin kaybolduğunu açıkladı.
24 Kasım'da Porto Ghalib Limanı'ndan ayrılan ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya dönmesi planlanan 'Sea Story' adlı teknenin, 14 kişilik mürettebatla 31 turist taşıdığı aktarıldı.
BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Teknenin, iletişimi kaybetmeden önce tehlike sinyali verdiğini kaydeden yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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