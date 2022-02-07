KKTC Başbakanı Sucuoğlu, koalisyon hükümetinin istifasını sundu

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, milletvekilliği erken genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını online olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR GÖREVDE

Sucuoğlu konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni hükümet kurulana kadar kendisinin ve bakanlar kurulunun göreve devam edeceğini ifade etti.

Yarın tekrar Cumhurbaşkanlığını ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Sucuoğlu, Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine takdim edeceğini söyledi.

"ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRARDIR"

Görevi aldıktan sonra Çarşamba günü tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklayan Sucuoğlu, "Aritmetik olarak güçlü hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 23 Ocak erken genel seçim sonuçlarına göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların yüzde 39.61’ini, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 31.91’ini alırken, Demokrat Parti (DP) yüzde 7.42, Halkın Partisi (HP) yüzde 6.69, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise 6.44 oranında oy aldı.