KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yerli otomobili test etti

Bakan Ertuğruloğlu, yerli otomobilin bir araçtan çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.

Bakan Ertuğruloğlu, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in direksiyonuna geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test etti.

Test sürüşünde Ertuğruloğlu’na, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, GÜNSEL’in KKTC’nin dünyadaki tanıtımına yaptığı katkıya vurgu yaptı.

"GÜNSEL, ÜLKEMİZİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ"

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GÜNSEL’in geçen ay dünya basınında oldukça geniş bir yer aldığını hatırlatarak, ülke tanıtımına yaptığı katkıya değindi.

Ertuğruloğlu, “Yakaladığı başarı ve yurtdışında kurduğu ticari ilişkiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına GÜNSEL’e bir otomobilden çok daha fazla anlam ve misyon yüklüyor” dedi.

GÜNSEL’in yetiştirmek üzere 100’e yakın üretim personeli istihdam edeceği haberini aldığını söyleyen Ertuğruloğlu, aracın ülke tanıtımına, ekonomisine ve istihdamına önemli bir katkı yaptığını söyleyerek, bu başarı için emeği geçenlere ve Günsel Ailesi’ne teşekkür etti.





"ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan İrfan Suat Günsel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini söyleyerek, aracın KKTC'de üretilen bir otomobil olarak dünya yollarında boy göstereceğini söyledi.