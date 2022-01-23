KKTC halkı, erken genel seçim için sandık başında

Seçimde yüzde 5 barajını geçen partiler, 50 sandalyelik Meclis'e girmeye hak kazanacak. Resmi olmayan sonuçlar, bu gece açıklanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) milletvekilliği erken genel seçimi düzenleniyor.

Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

KKTC'DE SEÇİM

Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler dahil seçimde 6 bin kişi görev yapıyor.

YSK, saat 19.00'a kadar radyo, televizyon, gazete ve diğer tüm yayın organları tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapmanın yasak olacağını açıkladı.

YÜZDE 5 BARAJI VAR

Sandıklarda oylar, "mühür", "mühür ve tercih" ile "karma oy" şeklinde kullanılabiliyor.

Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Oy kullanma işlemleri sırasında koronavirüs salgını kuralları uygulanıyor. Seçmenler, oy kullanılacak alana maskesiz giremiyor, vatandaşlara seçim kabinine gitmeden önce eldiven veriliyor.

Oy kullanacak kişilerden test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan "Adapass" ile koronavirüs testi istenmiyor. Koronavirüs testi pozitif olan kişiler ise oy kullanamıyor.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR BU GECE AÇIKLANACAK

Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

MECLİS'TE MEVCUT MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

PROPAGANDA SÜRECİ SALGIN GÖLGESİNDE GEÇTİ

Son dönemde Omicron varyantının da etkisiyle Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığı KKTC'de, halk sağlığını korumak için propaganda sürecinde de kısıtlamalar uygulandı.

Kapalı alandaki propagandalara sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranlar girebildi, aşısızlar ise kapalı yerlere alınmadı.

Açık yerlerdeki propaganda veya mitingler ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabildi.

EKONOMİ ÖN PLANA ÇIKTI

KKTC'deki siyasi partiler, seçim süreci boyunca halktan destek almak için görüş ve vizyonlarını paylaştı.

"Ekonomi" başlığı, partilerin manifestolarında ve sloganlarında en çok öne çıkan konu oldu. Salgın süreci nedeniyle sağlık ve bu konuda yapılması planlanan yatırımlar da adayların gündeminde en üst sıralarda yer aldı.

Kıbrıs konusu, sosyal ve kültürel konular ile spor da siyasi partilerin diğer gündem maddeleri arasındaydı.

Propaganda sürecinde, UBP "İktidar Bizim İşimiz", "Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü", CTP "Kıbrıs için CTP Geliyor", "Yaptık, Yine Yaparız" ve HP ise "Biz Halk İçin Varız", "Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak", "Bu Memleket Sahipsiz Değil" sloganlarını kullandı.

DP "Gelenekten Geleceğe", TDP, "Şimdi TDP Zamanı", "Şimdi Sosyal Devlet Zamanı", YDP "Güç Sende", "YDP ile İstikrarlı Günlere", TKP-YG "Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi Kurtaralım" ve BY ise "Emekçinin Partisi Var" sloganıyla seçmen karşısına çıktı.