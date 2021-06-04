Koronavirüs nedeni ile kapatılan sınır kapıları, 15 ayın ardından varılan karşılıklı anlaşma ile yeniden açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapıları 15 aydır kapalıydı.

Yapılan karşılıklı anlaşma ile 9 sınır kapısı yeniden açıldı.

LOKMA İKRAMINDA BULUNULDU

Sabah saatlerinden itibaren geçişlerin başladığı Lefkoşa'daki Lokmacı Sınır Kapısı'nda, Türk esnaf Güney Kıbrıs'tan gelen misafirlere lokma ikramında bulundu.

Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde ‘Hoş geldiniz’ karşılamaları yapıldı.

Geçişlerde henüz bir yoğunluk yaşanmadı.

KKTC ile GKRY arasındaki sınır kapıları yeniden açıldı ViDEO

NEGATİF PCR TESTİ ZORUNLU

7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR ya da antijen testi sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi zorun kılındı.

KKTC'den GKRY'ye yalnızca Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Avrupa Birliği vatandaşları, GKRY'de ikamet izni olan İngilizler, Rum tarafında vizesi olan 3’üncü ülke vatandaşları ve Schengen vizesi olanlar geçiş yapabileceği kaydedildi.