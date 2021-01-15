KKTC, koronavirüse karşı 250 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor

Başbakan Ersan Saner; 500 bin aşıya ulaşarak, 250 bin kişiyi aşılamak istediklerini söyledi.

KKTC'de koronavirüse karşı aşılama programı bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ilk aşı olan isimler arasında yer aldı.

KKTC'DE AŞILAMA BAŞLADI

Ersan Saner, aşı olmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anavatan Türkiye'den KKTC'ye 20 bin Sinovac aşısının geldiğini anımsattı.

Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde aşılama çalışmalarının başladığını kaydeden Saner, kendisine, Cumhurbaşkanı Tatar'a ve Bakan Pilli'ye ilk doz aşıların yapıldığını belirtti.

"20 BİN AŞININ KKTC'YE GÖNDERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Saner, Türkiye'nin bu çerçevede özellikle Kıbrıs Türk halkının sağlığına verdiği öneme dikkati çekerek, "Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu bilmekteyiz. Bu kadar önemli bir dönemde, dünyada aşı tedarikinin çok zor olduğu bir dönemeçte, anavatan Türkiye'ye gelen ilk etaptaki 3 milyonluk aşıdan 20 bin adet aşının KKTC halkına gönderilmesinin bizler için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini ileten Saner, KKTC'de koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanlığı ve personelinin çalışmalarını takdirle izlediğini kaydetti.

"HEDEFİMİZ 500 BİN AŞIYA ULAŞMAK"

Dünyada bugün itibarıyla 80 milyonu aşan enfekte olmuş insan olduğuna işaret eden Saner, KKTC'nin diğer ülkelerle mukayese edildiğinde vaka ve hayatını kaybeden insan sayısı olarak iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

KKTC'nin en büyük gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenim olan bir ada ülkesi olduğunu dile getiren Saner, "Hedefimiz, anavatan Türkiye ile yapmış olduğumuz istişarelerde olduğu gibi 500 bin aşıya ulaşmak, 250 bin kişiyi aşılamak. Bu da toplumun yaklaşık yüzde 80'ini kapsayacak. İşte o zaman turizmde veya yüksek öğrenime gelecek olan kardeşlerimiz için büyük bir değerimiz olarak da bizim rekabet üstü bir duruşumuz sağlanacaktır." diye konuştu.

"MART SONUNA KADAR AŞI OLAYINI BİTİRECEĞİZ"

Bakan Pilli ise koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre iyi bir noktada olduklarının altını çizdi. Pilli, verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Oktay ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.

Avrupa Birliği'nden (AB) 18 Ocak'ta 1000 adet aşı geleceğini belirten Pilli, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.

Pilli, "Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, mart sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz. Hedefimiz, nisanda koronavirüsün bitmesi veya kontrol altına alınmasıdır." ifadelerini kullandı.