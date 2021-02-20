KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Başbakan Saner, salgın döneminde nöbet değişiminin KKTC için yararlı olacağını düşündüğünü belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, kabinede değişikliğe gitti.

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'e görev verdi.

Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabine değişikliğine ilişkin kararı onayladı.

"NÖBET DEĞİŞİMİNİN YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Başbakan Saner, "Sayın Ali Pilli 20 aya yakın süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir.

Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum." ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel