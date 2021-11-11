Haberler

Dünya Haberleri

KKTC’de 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi

KKTC’de 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs nedeniyle 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bunun ülkedeki en genç ölüm olduğu aktarıldı.