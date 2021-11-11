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- KKTC’de 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi
KKTC’de 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs nedeniyle 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bunun ülkedeki en genç ölüm olduğu aktarıldı.
- İHA
- 11.11.2021 - 07:49
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs bağlı en genç ölüm kayıtlara geçti.
KKTC’de dün virüs nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
BUGÜNE KADAR 93 KİŞİ ÖLDÜ
KKTC’de son 24 saatte 100’ü yerel toplam 133 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 818’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 93’e yükseldi.