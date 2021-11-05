KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Sucuoğlu liderliğindeki hükümetin kabinesi, Cumhurbaşkanı Tatar'dan onay aldı. Hangi bakanlıkta kimin görev yapacağı belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni hükümete onay verildi.

KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

TATAR'DAN YENİ HÜKÜMETE ONAY

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni kabineyi onaylarken, hangi bakanlıkta kimin görev yapacağı belli oldu.

KABİNE BELLİ OLDU

Sucuoğlu başbakanlığındaki kabinede İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz oldu.

Kabinenin diğer isimleri şu şekilde gerçekleşti:

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman.