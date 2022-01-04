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    KKTC'de koronavirüs salgınında yeni rekor

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 700 koronavirüs vaka tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 22:38
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    KKTC'de koronavirüs salgınında yeni rekor

    KKTC'de koronavirüs salgınında son 24 saatte toplam 28 bin 862 test yapılırken, 676'sı yerel, 700 yeni vaka tespit edildi.

    Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

    TOPLAM VAKA SAYISI 36 BİNİ AŞTI

    Vakaların 243'ü Lefkoşa'da, 189'u Girne'de, 206'sı Gazimağusa'da, 17'si Güzelyurt'ta, 14'ü İskele'de, 7'si Lefke'de kaydedildi.

    Toplam vaka sayısı ise 36 bin 571'e yükseldi. En son günlük vaka rekoru 666 ile 31 Aralık'ta kayıtlara geçmişti.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Son 24 saatte 208 kişi taburcu edilirken, 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 142'ye ulaştı. KKTC'de 11 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

    KKTC de koronavirüs salgınında yeni rekor #1


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