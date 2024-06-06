KKTC'de sıcaklık rekoru kırıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 49 yıl aradan sonra en sıcak haziran ayını yaşıyor..

AA

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklık en fazla Antalya'da hissedilirken, Akdeniz'de bulunan KKTC'de ise rekor kırıldı..

KKTC'nin Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Termometreler 45,5'u gösterdi

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Güzelyurt'ta termometreler 45,5 dereceyi gösterdi.

"Rekor kırıldı"

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)