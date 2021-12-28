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    KKTC'de yeni yıl süslemeleri tamamlandı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yeni yıl etkinlikleri askıya alınırken, Girne'de cadde ve sokaklar yeni yıl konseptiyle ışıklandırıldı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 23:00
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    KKTC'de yeni yıl süslemeleri tamamlandı

    KKTC’de birçok belediye bu yıl da yeni yıl etkinliklerini askıya aldı. Cadde ve sokaklar ise yeni yıl konseptiyle ışıklandırıldı.

    YAPAY KAR YAĞDIRILDI

    Özellikle turizm kenti Girne’de yeni yılın ışıltısı sokakları sardı. Oteller, aydınlatmalar ve yapay kar ile yeni yıla hazırlandı.

    Vatandaşlar ise yeni yıl konseptiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

    KKTC de yeni yıl süslemeleri tamamlandı #1

    "ANCAK BİRLİKTE OLURSAK 2022'DE PANDEMİYLE MÜCADELEDE YOL ALABİLİRİZ"

    Yeni yılla ilgili temennilerinden bahseden Sıla Usar İncirli adlı vatandaş, “Hepimiz, her birimiz üzerimize düşeni yapmalı, birbirimize yardım etmeli ve dayanışmalıyız. Ancak bu şekilde birlik olursak 2022 yılında pandemi sorununda mücadelede yol alabiliriz ve yeni normal yaşamı yeniden kurgulayabiliriz. Ben 2022 yılının her birimize sağlık ve mutluluk ve refah getirmesini içtenlikle diliyor, sevgi, selam ve hürmetlerimi sunuyorum'' dedi.

    KKTC de yeni yıl süslemeleri tamamlandı #2

    "2022 TÜM SEVDİKLERİMİZE SAĞLIK, MUTLULUK, HUZUR GETİRSİN"

    Bir başka vatandaş ise, "2022 yılının tüm sevdiklerimize sağlık mutluluk huzur getirmesini diliyorum. Türkiye'deki tüm sevdiklerime kucak dolusu selam yolluyorum” şeklinde konuştu.

    KKTC de yeni yıl süslemeleri tamamlandı #3

    KKTC de yeni yıl süslemeleri tamamlandı #4

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