KKTC'deki Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona çıktı Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ı ziyaret eden 1 milyonuncu kişiye hediye takdim etti. Tatar, "Maraş’ta bundan sonra da yeni alanların açılması temennimizdir" dedi.

AA

Maraş bölgesi, 2022'de kademeli olarak açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde yer alan bölgeye o günden beri ziyaretçi akını yaşanıyor.

Turist sayısında artış

Maraş'ın açık kısmını gezenlerin sayısının 1 milyona ulaşması sebebiyle tören düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatar'dan 1 milyonuncu kişiye hediye

Programda Maraş'ı ziyaret eden 1 milyonuncu kişi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından takdir ve ziyaretçi belgeleri verilerek kitap hediye edildi.

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın, açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirterek günlük 2 bin ziyaretçi çeken bölgenin Gazimağusa'ya önemli turistik ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

Maraş'ın açılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli desteği olduğunu hatırlatan Tatar, bunun için Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Sosyal konut gündemde

Maraş’ın Gazimağusa için büyük değer taşıdığını vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

Maraş’ta bundan sonra da yeni alanların açılması temennimizdir. Maraş, sosyal konut yapılması projesiyle gündemde. Dolayısıyla bölgeye ilgi artarak devam ediyor. Bölgenin, ülkenin parlayan yıldızı olacağına inancımız tam.