KKTC'nin TDT'deki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmasından rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl Semerkant Zirvesi'nde teşkilatımıza gözlemci olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ilk defa bugün aramızda yer almasından büyük memnuniyet duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) huzursuz etti.

Önleyici girişimlerde bulunmuşlar

Rum basınında yer alan haberlerde GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Gotsis, KKTC'nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs’ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte'ye aktarıldığını vurguladı.

Macaristan'dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından Macar mevkidaşına AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel’de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs basınında geniş yer buldu

KKTC'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil edilmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu.

GKRY'de yayın yapan ANT1 kanalı konuyla ilgili haberinde, "Ersin Tatar, bu sabah Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte, sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi" ifadelerini kullandı.

Rum kesiminde yayın yapan bir çok gazete de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın zirve toplantısında yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile tanınması gerektiğini dile getirmesini sayfalarına taşıdı.