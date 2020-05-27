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'Koca Yusuf' Çad'a yardım götürüp Türk vatadaşlarını aldı

'Koca Yusuf' Çad'a yardım götürüp Türk vatadaşlarını aldı

Çad'a tıbbi yardım malzemesi götüren Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı, bu ülkedeki 14 Türk vatandaşını da alarak Türkiye'ye dönmek için havalandı.