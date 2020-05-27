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    'Koca Yusuf' Çad'a yardım götürüp Türk vatadaşlarını aldı

    Çad'a tıbbi yardım malzemesi götüren Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı, bu ülkedeki 14 Türk vatandaşını da alarak Türkiye'ye dönmek için havalandı.
    • AA
    • 27.05.2020 - 05:46
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    'Koca Yusuf' Çad'a yardım götürüp Türk vatadaşlarını aldı

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çad'a tıbbi yardım malzemesi götürmek için sabah saatlerinde Ankara'dan havalanan kargo uçağı görevini tamamladı.

    14 TÜRK VATANDAŞI DA YURDA GETİRİLİYOR

    Yardım malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından Çad'da bulunan 14 Türk vatandaşını da alan uçak, yurda dönmek için havalandı.

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