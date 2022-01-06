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    Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan’a asker gönderecek

    Ermenistan'ın başkanlığını yürüttüğü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’daki durum nedeniyle bu ülkeye asker göndermeye karar verdi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 06:43
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    Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan’a asker gönderecek

    Kazakistan'da gaz fiyatlarsına yapılan zamlar sonrası ülkenin bazı kentlerinde başlayan sokak protestoları, bazı grupların silah depolarını basmasıyla darbe girişimine dönüştü.

    Hükümetin istifa ettiği ülkede Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üye oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü yardıma çağırdı.

    PAŞİNYAN, "BARIŞ GÜCÜ GÖNDERECEĞİZ" DEDİ

    KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in örgüte yaptığı başvuruyu hatırlattı.

    Dış müdahale dahil, Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, “KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan’daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ’nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi.” ifadelerini kullandı.

    Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan’a asker gönderecek #1

    KAZAKİSTAN'DA DURUM

    Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

    Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

    Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan’a asker gönderecek #2

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

    Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.


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