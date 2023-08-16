Kolları olmayan bisikletçi kendisine hediye edilen saatle poz verdi Kolları olmayan İspanyol para bisikletçi Ricardo Ten Argiles'e ödül töreninde verilen saatin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Argiles saati takarak ödülle dalga geçti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İskoçya'nın başkenti Glasgow'da Dünya Bisiklet Şampiyonası düzenlenmişti. Şampiyonada İspanyol para bisikletçi Ricardo Ten Argiles, şampiyonada 3 altın madalya kazanmıştı. Kolları olmayan sporcuya saat hediye ettiler Ödül töreninde ise kolları olmayan sporcuya saat hediye edilmişti. 47 yaşındaki ampute sporcunun tepki göstermediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Dünya kamuoyuna yansıyan o anların ardından Argiles, bugün bir videoyla cevap verdi. Saati taktı: Tiye aldı Ampute sporcu, kendisine hediye edilen saati takarak ödülü tiye aldı. O anlar böyle görüntülendi.