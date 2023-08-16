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İskoçya'nın başkenti Glasgow'da Dünya Bisiklet Şampiyonası düzenlenmişti.

Şampiyonada İspanyol para bisikletçi Ricardo Ten Argiles, şampiyonada 3 altın madalya kazanmıştı.

Kolları olmayan sporcuya saat hediye ettiler

Ödül töreninde ise kolları olmayan sporcuya saat hediye edilmişti.

47 yaşındaki sporcunun tepki göstermediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Dünya kamuoyuna yansıyan o anların ardından Argiles, bugün bir videoyla cevap verdi.

Saati taktı: Tiye aldı

Ampute sporcu, kendisine hediye edilen saati takarak ödülü tiye aldı.

O anlar böyle görüntülendi.

Kolları olmayan bisikletçi kendisine hediye edilen saatle poz verdi
Ampute sporcuya saat hediye ettiler