Kolları olmayan bisikletçi kendisine hediye edilen saatle poz verdi

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İskoçya'nın başkenti Glasgow'da Dünya Bisiklet Şampiyonası düzenlenmişti.
Şampiyonada İspanyol para bisikletçi Ricardo Ten Argiles, şampiyonada 3 altın madalya kazanmıştı.
Kolları olmayan sporcuya saat hediye ettiler
Ödül töreninde ise kolları olmayan sporcuya saat hediye edilmişti.
47 yaşındaki ampute sporcunun tepki göstermediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Dünya kamuoyuna yansıyan o anların ardından Argiles, bugün bir videoyla cevap verdi.
Saati taktı: Tiye aldı
Ampute sporcu, kendisine hediye edilen saati takarak ödülü tiye aldı.
O anlar böyle görüntülendi.