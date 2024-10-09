Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro hakkında 'usulsüzlük' soruşturması 2022 yılındaki seçimlerde zafere ulaşan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

AA

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 2022'deki seçim kampanyasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 2022'deki seçim kampanyasında "usulsüzlük" yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Karar, Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından alındı.

"DARBE BAŞLADI"

CNE Başkanı Cesar Lorduy, basına yaptığı açıklamada, Petro'nun 2022 seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle oy çokluğuyla suç duyurusunda bulunulması kararı aldıklarını duyurdu.

Petro, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Darbe başladı." ifadesinde bulundu.

YASAL HARCAMA LİMİTLERİNİ AŞMIŞLAR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Petro'nun seçim kampanya sorumlusu Ricardo Roa ve ekibinin, yasal harcama limitlerini aştıkları ve bu harcamaları beyan etmedikleri iddia edildi.

Soruşturmanın sonucunda, 2022 seçimlerinin adil ve şeffaf şekilde yürütülüp yürütülmediğinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

SEÇİMLERDE ZAFERE ULAŞMIŞTI

Kolombiya'da 29 Mayıs 2022'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 40,34 ile en çok oyu alan Petro, 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini de 50,44 ile kazanarak zafere ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)