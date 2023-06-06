Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Ulusal Seçim Konseyi'nin araştırma başlattığı bildirildi.

AA

Kolombiya'nın eski Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti ile Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kabine sorumlusu Laura Sarabia arasında geçen telefon konuşması, ortaya çıktı.

Buna göre, Petro'nun seçim kampanyası sırasında belli bir miktar karşılığı oy satın aldığı öne sürüldü.

'Para karşılığı oy satın alındı'

Ülkenin en büyük dergilerinden Semana'da yayınlanan ses kayıtlarında, Benedetti'nin Sarabia'ya Petro'nun seçim kampanyasında, özellikle sahil bölgelerinde para karşılığı oy satın alındığını ve bu sayede seçimlerin kazanıldığını söylediği iddia edildi.

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan iddiaların ardından Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Benedetti ve Sarabia'yı 13 Haziran'da tanık olarak ifade vermeye çağırdı.

Suçlamaları kabul etmedi

CNE, ses kayıtlarını yayınlayan Semana dergisinden de kayıtları talep edeceği belirtildi.

Petro ise iddialara ilişkin açıklamasında, başkanlık kampanyası süresince herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ve finansmanının yasalara uygun olduğunu kaydetti.

'Petro'nun seçim zaferi hileli'

Petro'ya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Federico Gutierrez, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı videoda, Petro'nun seçim zaferinin hileli olduğunu, ses kayıtlarının aydınlatılması için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Muhalefet ile iktidar arasında tartışmalara yol açan ses kayıtlarının ardından Benedetti, Kolombiya'nın Karakas Büyükelçiliğinden, Serabia ise kabine sorumluluğu görevinden istifa etmişti.