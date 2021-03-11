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- Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi
Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi
Canlı yayında meydana gelen kaza sonrası spor yorumcusunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 07:35
- Güncelleme : 11.03.2021 - 07:55
Spor yorumcusu Carlos Orduz, Kolombiya ESPN stüdyosunda ömrü boyunca unutamayacağı akılalmaz bir kaza yaşadı.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Orduz'un üzerine stüdyonun dev dekoru devrildi.
Canlı yayındaki kaza, anbean ekranlara yansıdı.
DİĞER KONUKLAR DA ŞOK YAŞADI
Sunucu hemen yayına ara verirken, kazaya şahit olan diğer konuklar da kısa süreli panik yaşadı.
ESPN Kolombiya stüdyosunda dekor konuğun üzerine düştü İZLE
DURUMU İYİ
Bu korkutucu kazanın ardından Oscar Orduz, sosyal medya hesaplarından iyi olduğunu duyurdu.