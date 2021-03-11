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    Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi

    Canlı yayında meydana gelen kaza sonrası spor yorumcusunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 07:55
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    Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi

    Spor yorumcusu Carlos Orduz, Kolombiya ESPN stüdyosunda ömrü boyunca unutamayacağı akılalmaz bir kaza yaşadı.

    KORKUNÇ KAZA KAMERADA

    Orduz'un üzerine stüdyonun dev dekoru devrildi.

    Canlı yayındaki kaza, anbean ekranlara yansıdı.

    DİĞER KONUKLAR DA ŞOK YAŞADI

    Sunucu hemen yayına ara verirken, kazaya şahit olan diğer konuklar da kısa süreli panik yaşadı.

    ESPN Kolombiya stüdyosunda dekor konuğun üzerine düştü İZLE

    DURUMU İYİ

    Bu korkutucu kazanın ardından Oscar Orduz, sosyal medya hesaplarından iyi olduğunu duyurdu.

    Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi #1

    Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi #2

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