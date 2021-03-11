Kolombiya ESPN stüdyosunda yorumcunun üzerine dekor devrildi

Canlı yayında meydana gelen kaza sonrası spor yorumcusunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Spor yorumcusu Carlos Orduz, Kolombiya ESPN stüdyosunda ömrü boyunca unutamayacağı akılalmaz bir kaza yaşadı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Orduz'un üzerine stüdyonun dev dekoru devrildi.

Canlı yayındaki kaza, anbean ekranlara yansıdı.

DİĞER KONUKLAR DA ŞOK YAŞADI

Sunucu hemen yayına ara verirken, kazaya şahit olan diğer konuklar da kısa süreli panik yaşadı.

ESPN Kolombiya stüdyosunda dekor konuğun üzerine düştü İZLE

DURUMU İYİ

Bu korkutucu kazanın ardından Oscar Orduz, sosyal medya hesaplarından iyi olduğunu duyurdu.