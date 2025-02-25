Kolombiya'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: 9 ölü

DHA

Kolombiya'da feci kaza....

Kolombiya'nın güneybatısındaki Barbacoas kasabasına bağlı La Columpia bölgesinde seyreden bir askeri aracın sürücüsü, fren arızası nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

9 ÖLÜ, 20 YARALI

Kazada 9 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.

Nariño Valisi Luis Alfonso Escobar, kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

"ÇOCUKLARINIZIN SAĞ DÖNMESİNİ SAĞLAMALIYDIM"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarınızı bir başkana, bir kuruma ve bir devlete teslim ediyorsunuz ve ben de onların sağ ve sağlıklı geri dönmelerini sağlamaya çalışmalıyım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.