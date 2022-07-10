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    Kolombiya'da bayram namazı kılındı

    Kolombiya'da Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde Bayram namazı eda edildi.
    • 10.07.2022 - 03:55
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    Kolombiya'da bayram namazı kılındı

    Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazına büyük ilgi gösterdi.

    Kurban Bayramı'nın önemi

    Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği camide duaların okunmasının yanı sıra Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde duruldu.

    Namazın ardından cemaate çeşitli geleneksel ikramlar yapıldı.

    Camiye ilgi yoğundu

    AA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle az kişinin iştirak ettiği Bogota'nın en büyük camisinin, bu yıl büyük oranda dolduğu görüldü.

    Kolombiya da bayram namazı kılındı #1


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