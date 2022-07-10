Kolombiya'da bayram namazı kılındı

Kolombiya'da Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde Bayram namazı eda edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazına büyük ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı'nın önemi

Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği camide duaların okunmasının yanı sıra Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde duruldu.

Namazın ardından cemaate çeşitli geleneksel ikramlar yapıldı.

Camiye ilgi yoğundu

AA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle az kişinin iştirak ettiği Bogota'nın en büyük camisinin, bu yıl büyük oranda dolduğu görüldü.