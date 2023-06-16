Kolombiya'da bir polis memuru rüşvet için aldığı para banknotlarını yedi

Kolombiya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...
The Guardian'da yer alan habere göre, polis memurunun yaptıkları hayrete düşürdü.
Suçlamalarla iş insanına baskı yapan polis memuru kendisini gözaltına almamak için rüşvet istedi.
Öte yandan iş insanı daha polis memurunu Kolombiya’nın Kaçırma ve İrtikap ile Mücadele Birimi’ne ihbar etti.
Paraları saklamak için yedi
İş insanı parayı teslim ederken yolsuzlukla mücadele müfettişleri geldi. Polis memuru ise delilleri ortadan kaldırmak için banknotları yedi.
Hastanelik oldu
Polis memuru paranın boğazına yapışması sonrası boğulma tehlikesi geçirerek acil servise kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan polisin midesinden 500 bin pezo değerinde banknot çıkarıldı. Polis, ardından midesinin tedavisi için hastaneye yatırıldı.
‘Cinsel suç’ iddiası
Toplam 2 milyon pezo rüşvet vermesi için kendisine karşı düzmece ‘cinsel suç’ iddialarını kullandığı belirtildi.
Gözaltına alındı
İş insanı paranın yarısını toplayabilince polis memuru paranın tamamını alabilmek için iş insanını karakola götürüp 2 saat boyunca gözaltında tuttu.
Yerel savcılık makamı, iki polis memuru hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.