Kolombiya'da bir polis memuru rüşvet için aldığı para banknotlarını yedi Polis memuru, bir iş insanından kendisini gözaltına almaması karşılığında rüşvet olarak zorla aldığı banknotları yiyerek hastaneye kaldırıldı.

ensonhaber.com Kolombiya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... The Guardian'da yer alan habere göre, polis memurunun yaptıkları hayrete düşürdü. Suçlamalarla iş insanına baskı yapan polis memuru kendisini gözaltına almamak için rüşvet istedi. Öte yandan iş insanı daha polis memurunu Kolombiya’nın Kaçırma ve İrtikap ile Mücadele Birimi’ne ihbar etti. Paraları saklamak için yedi İş insanı parayı teslim ederken yolsuzlukla mücadele müfettişleri geldi. Polis memuru ise delilleri ortadan kaldırmak için banknotları yedi. Hastanelik oldu Polis memuru paranın boğazına yapışması sonrası boğulma tehlikesi geçirerek acil servise kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polisin midesinden 500 bin pezo değerinde banknot çıkarıldı. Polis, ardından midesinin tedavisi için hastaneye yatırıldı. ‘Cinsel suç’ iddiası Toplam 2 milyon pezo rüşvet vermesi için kendisine karşı düzmece ‘cinsel suç’ iddialarını kullandığı belirtildi. Gözaltına alındı İş insanı paranın yarısını toplayabilince polis memuru paranın tamamını alabilmek için iş insanını karakola götürüp 2 saat boyunca gözaltında tuttu. Yerel savcılık makamı, iki polis memuru hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.