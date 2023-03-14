Kolombiya'da denizaltından 87.7 milyon dolarlık kokain çıktı Kolombiya donanması tarafından bir denizaltına yapılan operasyonda, piyasa değeri 87.7 milyon dolar olan 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu kartellerinin ülkesi olan Kolombiya'da, son yılların en büyük operasyonu yapıldı. Kolombiya donanması, Pasifik Okyanusu’nda 4 kişinin bulunduğu 15 metrelik bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 87,7 milyon dolar Donanmadan yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 87.7 milyon dolar olduğu belirtilirken, ayrıca 2 kişinin cansız bedenine rastlandığı aktarıldı. Şahısların, zehirli gaz solumaları sonucu yaşamını yitirmiş olabilecekleri ifade edildi. Diğer 2 kişinin ise yakındaki bir gemiye gönderilerek tedavi edildiği kaydedildi. Donanmanın, Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini devam ettireceği vurgulandı.