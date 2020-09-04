Kolombiya'da dudaklarını diken Fitzgerald açlık grevine başladı

Bogota'da, hükümete sesini duyurabilmek için dudaklarını diken Kolombiyalı sanatçı John Fitzgerald ülkenin içinde bulunduğu şiddet ortamını ve birçok sorunu protesto etmek için açlık grevine başladı.

Kolombiya siyaseti çalkantılı bir dönemden geçiyor. Ülke, içinde bulunduğu şiddet ortamı üzerine gelen koronavirüs ile birlikte birçok problem yaşıyor.

Başkent Bogota'da, hükümete sesini duyurabilmek için dudaklarını diken Kolombiyalı sanatçı John Fitzgerald ülkenin içinde bulunduğu şiddet ortamını, ülkedeki kültür çalışmaları için ayrılan bütçeyi ve Iván Duque hükümetinin salgına ilişkin kararlarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

DESTEKÇİLERİ GREV YAPTIĞI YERDE TOPLANDI

Fitzgerald'ın destekçileri, onun grev yaptığı yerde buluşarak destek oldu.

Fitzgerald'ı destekleyen bir sokak sanatçısı, onun etrafında performans sergiledi.



