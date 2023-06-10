Kolombiya'da düşen uçaktaki 4 çocuğun 40 gün sonra sağ bulunduğu resmen teyit edildi Kolombiya'da enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun 40 gün sonra sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

AA

Kolombiya'da 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun 40 gün sonra sağ olarak bulunduğu haberleri gündem olmuştu.

Haberleri doğrulayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" dedi.

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiğini 'mucize' olarak duyurdu.

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise sıvı kaybı ve böcek ısırığı kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.

Kurtulanlar arasında 11 aylık bir bebek de var

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında çocukların sağ bulunduğu ifade edilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.