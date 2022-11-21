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    Kolombiya'da düzensiz silahlı gruplar çatıştı: 18 kişi ölü

    Kolombiya'da, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle "sınır komandoları" isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18 kişi öldü.
    • 21.11.2022 - 06:04
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    Kolombiya'da düzensiz silahlı gruplar çatıştı: 18 kişi ölü

    Kolombiya basınında çıkan habere göre, Putumayo yönetim merkezine bağlı Puerto Guzman kasabasındaki Los Pinos ile Las Delicias köylerinde çatışma çıktı.

    Çatışmalarda 18 ölü var

    İki silahlı grup arasındaki çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.

    Puerto Guzman Belediye Başkanı Edison Gerardo Mora Rojas, açıklamasında, silahlı gruplar arasındaki çatışmada, 18 kişinin öldüğünü teyit etti.

    AA'nın haberine göre Rojas, cesetlerin adli tıp merkezine götürüldüğünü, hangi taraftan kaç kişinin öldüğünü henüz bilmediklerini söyledi.

    Yetkililer, çatışmalar nedeniyle bölgedeki güvenlik konseyinin durumu değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi.

    FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

    FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

    Kolombiya da düzensiz silahlı gruplar çatıştı: 18 kişi ölü #1


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