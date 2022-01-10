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Kolombiya'da evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Kolombiya'da evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Kolombiya’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı.