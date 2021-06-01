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    Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü

    Ombudsman Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre, ülkede devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis 48 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 01.06.2021 - 08:49
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    Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü

    Kolombiya Ombudsman Ofisi, 28 Nisan tarihinden bu yana devam gösterilere ilişkin rapor yayınladı.

    Rapora göre, 33 gün boyunca devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 kişi olurken, bunlardan 20'sinin ölümü protestolarla doğrudan bağlantılı gerçekleşti.

    STK’LAR, SAYININ DAHA FAZLA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

    Fakat bağımsız Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından, bu sayının daha fazla olduğu öne sürüldü.

    Öncesine göre nispeten azalan protestolar, başkent Bogota’da öğrencilerin barışçıl gösterileri ile devam etti.

    Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü #1

    BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKMIŞTI

    28 Mayıs tarihinde, protestoların birinci ayını tamamlaması nedeni ile ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıkmıştı.

    Cali’de yaşanan olaylar nedeni ile 13 kişi hayatını kaybederken, Bogota’da 185, Medellin’de 16 kişi yaralanmıştı.

    Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü #2

    GÖZ YAŞARTICI GAZ İLE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

    Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler banka, otobüs durakları ve iş yerlerine zarar protestoculara sert müdahalede bulunmuş, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

    Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 28 Mayıs'ta Cali'de yerel yetkililerle görüşme yapmış, ardından askerler kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem almıştı.

    Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü #3

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