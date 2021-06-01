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Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü

Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü

Ombudsman Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre, ülkede devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis 48 kişi hayatını kaybetti.