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- Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü
Kolombiya’da, gösterilerde toplam 48 kişi öldü
- AA
- 01.06.2021 - 08:49
Kolombiya Ombudsman Ofisi, 28 Nisan tarihinden bu yana devam gösterilere ilişkin rapor yayınladı.
Rapora göre, 33 gün boyunca devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 kişi olurken, bunlardan 20'sinin ölümü protestolarla doğrudan bağlantılı gerçekleşti.
STK’LAR, SAYININ DAHA FAZLA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Fakat bağımsız Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından, bu sayının daha fazla olduğu öne sürüldü.
Öncesine göre nispeten azalan protestolar, başkent Bogota’da öğrencilerin barışçıl gösterileri ile devam etti.
BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKMIŞTI
28 Mayıs tarihinde, protestoların birinci ayını tamamlaması nedeni ile ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıkmıştı.
Cali’de yaşanan olaylar nedeni ile 13 kişi hayatını kaybederken, Bogota’da 185, Medellin’de 16 kişi yaralanmıştı.
GÖZ YAŞARTICI GAZ İLE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ
Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler banka, otobüs durakları ve iş yerlerine zarar protestoculara sert müdahalede bulunmuş, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.
Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 28 Mayıs'ta Cali'de yerel yetkililerle görüşme yapmış, ardından askerler kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem almıştı.