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- Kolombiya'da hastaneye giren inek hastalara saldırdı
Kolombiya'da hastaneye giren inek hastalara saldırdı
Kolombiya'da acil servise giren ineğin, ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 12:51
- Güncelleme : 16.02.2021 - 13:02
Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki San Rafael Hastanesi'nin acil servisinde bulunan hastalar, kapıdan bir anda ineğin içeri girmesiyle panik yaşadı.
Saldırgan hayvandan kaçmaya çalışan hastalar, tüm çabalara rağmen boynuz darbelerinden kurtulamadı.
ÖNÜNE GELENE SALDIRDI
İpini tutan iki kişiye saldıran ineğin, hastanenin acil servisinde saldırmadığı hasta kalmadı.
İnek son olarak yerde yatan yaralı bir kadına vurarak kapıdan dışarı çıktı.
Kolombiya'da hastaneye giren inek hastalara saldırdı VİDEO