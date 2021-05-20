Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

28 Nisan'da başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, binlerce kişinin katılımı ile devam etti. Bazı protestocular etrafa zarar verdi.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana düzenlenen Ivan Duque hükümeti karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor.

Ulusal Grev Komitesi ve hükümet arasında gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Ulusal Grev Komitesi'nin çağrısı üzerine yüz binlerce kişi, önemli şehirlerde bir araya geldi.

Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler tarafından hükümet politikaları protesto edildi.

TRAFİK IŞIKLARINA ZARAR VERİLDİ

Hükümet karşıtı sloganlar atıldı, şarkılar söylendi.

Kentin en hareketli caddeleri göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Uzun süre araç geçişlerine izin verilmedi.

Bazı protestocular otobüslere, duraklara ve trafik ışıklarına zarar verdi.

“TAVIR DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE, PROTESTOLARDAN VAZGEÇİLMEYECEK”

Sendika temsilcileri, hükümetin tavrının değişmediği sürece protestolardan vazgeçilmeyeceğini, sokaklarda kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir önceki Devlet Başkanı adayı solcu Gustavo Petro, "Sosyal politikaları değiştirmek, barış ve demokrasi için, değişimi başarmak için gençlerin ulusal müzakere kapasitesini hızlı şekilde organize etmesi gerekiyor." sözlerini kaydetti.

“BU HÜKÜMETİN SİYASİ İRADESİ YOK”

Kolombiya Eğitimciler Federasyonu Başkanı ve Komite Sözcüsü William Velandia ise hükümetin ülkede neler olup bittiğini anlamak istemediğini vurguladı.

Velandia şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere etmek istiyoruz ama bu hükümetin siyasi iradesi yok. Ona (Devlet Başkanı) müzakereleri oturup konuşmak için garantiye ihtiyacımız olduğunu söyledik, protestoculara artık saldırılar durmalı. İçişleri Bakanı (Daniel Palacios) ile yaptığımız iki görüşmede de aynı cevapları verdik."





YERLİLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Kolombiya'da yerliler, liderlerinin ortak 'Minga' çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.

Ülkenin 2’nci büyük kenti Medellin'de öğrenci gruplarının katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüşlerde, yerlilerin kendilerine has müzikleri çalındı.

52 KİŞİ ÖLDÜ

Sivil Toplum Kuruluşları, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısını 52 olarak açıkladı.