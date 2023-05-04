Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı duyuruldu.

AA

Kolombiya'nın Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.

Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı bilgisi verildi.

Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan arama Amazon bölgesine doğru genişletilecek.

Uçağın içerisinde küçük çocukların da olduğu öğrenildi

Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer yardım istedi

Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.