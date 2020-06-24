Kolombiya'da koronavirüsten hayatını kaybeden kişinin ailesinin cenaze defnedilmeden önce tabutu açtığı görüntüler, ülkede tepkilere neden oldu.

Kolombia'da yerel basında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Atlantiko eyaletine bağlı Malambo kentinde, koronavirüs nedeniyle ölen kişinin ailesinin tabutu açması, şehirde salgının yayılmasına neden olacağı gerekçesiyle endişeye neden oldu.

CENAZENİN ÜZERİNE EĞİLİP DOKUNDULAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aile bireylerinin mezarlıktaki defin sırasında tabutu açmaları sonrası çığlıklar attığı ve ağladığı görülüyor.

Kolombiya'da koronadan ölen hastanın tabutunu açtılar

TABUTU AÇAN AİLEYE TEST YAPILDI

Malambo Sağlık Sekreteri Dary Luz Castano, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin geçen hafta sonu Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve ardından gömüldüğünü belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden olurken, harekete geçen yetkililer, tabutu açan aile üyelerine test yapmaya karar verdi.

KOLOMBİYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 310 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 71 bin 183 olarak kayda geçti.