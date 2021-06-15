Kolombiya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 96 bini geçti. Ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar, bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya’da, koronavirüs vaka sayılarında artış sürüyor.

Ülkede, son 24 saat içinde koronavirüs nedeni ile 588 kişi yaşamını yitirdi.

Böylelikle koronavirüs nedeni ile yaşamını yitirenlerin toplam sayısı, 96 bin 366 kişiye ulaştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 24 bin 376 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 777 bin 600'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 33 bin 53 artarak 3 milyon 510 bin 709'a ulaştı.

Böylece ülkede, salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 85-90

Salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 96 bin 481 vaka ile başkent Bogota ve 583 bin 749 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıktı.

Aktif vaka sayısı 158 bin 928'e ulaştı.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişkenlik gösterdi.

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 10’UNCU ÜLKE

Kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 13 milyon 24 bin 786 kişiye 1’inci doz, 3 milyon 830 bin 413 kişiye 2’nci doz aşı yapıldı.

Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10’uncu ülke konumunda.