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    Kolombiya'da okul servisi uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

    Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 06:50
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    Kolombiya'da okul servisi uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

    Ülkenin Kuzey Santanter yönetim bölgesine bağlı Laguna de Ortices kasabasından yola çıkan okul servisi, San Andres kasabasındaki kara yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    6 ÖLÜ, 15 YARALI

    Kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi, servis şoförü dahil 15 kişi yaralandı.

    Yaralılar, helikopterin de yardımıyla bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    "KÜÇÜK ÇOCUKLARIN HAYATINI KAYBETMESİ BİZİ ÜZDÜ"

    Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, kaza nedeniyle ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak, "Okul güzergahında meydana gelen kazada küçük çocukların hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Yetkili makamlardan olayla ilgili soruşturma başlatması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

    YIL BAŞINDAN BU YANA TRAFİK KAZALARINDA 1136 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ulusal Karayolu Ajansına göre, yıl başından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen trafik kazalarında 1136 kişi hayatını kaybetti.


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