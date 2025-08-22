Kolombiya'da ordu ve polise saldırıda bilanço: 18 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, iki farklı saldırı ile sarsıldı...

Yaşanan olayda, Kolombiya'nın Cali kentinde Marco Fidel Suarez Hava Üssü yakınlarında bombalı araç infilak ettirildi.

KENTTE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Cali Belediyesinden yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, kentte sıkıyönetim ilan etti.

Görgü tanıklarına göre bombalı araç saldırısında Marco Fidel Suarez Askeri Havacılık Okulu hedef alındı, sokaktaki siviller hayatını kaybederken, çok sayıda ev hasar gördü.

"DEVLET TERÖRE BOYUN EĞMEYECEK"

Kolombiya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet teröre boyun eğmeyecek. Bu suçlar kanunun tüm gücüyle takip edilecek ve cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez ise patlamayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

Sivillere yönelik bu korkakça saldırı, Valle del Cauca, Cauca ve Narino'da uyuşturucu kaçakçılığı üzerindeki kontrolün kaybına karşı çaresiz bir tepkidir. Kamu gücü bu tehdidin çoğunu etkisiz hale getirmiştir.

POLİS HELİKOPTERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Yasa dışı koka tarlalarına yönelik imha operasyonuna katılan Kolombiya Ulusal Polisi'ne ait Black Hawk UH-60 helikopteri ise Antioquia bölgesindeki Amalfi belediyesinde "Estado Mayor Central" adlı suç örgütü tarafından İHA saldırısı ile düşürüldü.

Saldırıda 12 polis memuru yaşamını yitirdi.

"TERÖR SALDIRISI" AÇIKLAMASI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Petro saldırıların eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) en büyük kolu olan ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına katılmayan "Estado Mayor Central (EMC)" adlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Petro, saldırılardan örgütün lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.