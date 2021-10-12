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- Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere düştü
Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere düştü
- İHA
- 12.10.2021 - 23:44
- Güncelleme : 12.10.2021 - 23:55
Kolombiya’nın Tolima eyaletinde yer alan Melgar’da bulunan Askeri Paraşütle Atlama Okulu’ndaki eğitim sırasında helikopterden atlayan Luis Alfonso Garces Vila isimli asker, paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten yere düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan eğitim kazasının ardından Luis’in, Tolemaida Hava Üssü’ne 45 dakika uzaklıktaki Girardot’taki bir sağlık merkezine ardından başkent Bogota’daki askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
KAZADAN SAĞ KURTULDU
Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Luis’in kazadan sağ kurtulduğu, sağ bacağının kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde ezilme meydana geldiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca, Luis’in yere çakılmadan önce yedek paraşütünü açtığı ve bu sayede hayatta kaldığı öne sürüldü.
Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı VİDEO
DÜŞME ANI KAMERADA
Ordu tarafından ise, paraşütün neden açılmadığı konusunda bir iç soruşturma başlatıldığı bildirildi. Luis’in yere düştüğü anlar ise anbean bölgedeki askerler tarafından kaydedildi.