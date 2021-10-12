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    Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere düştü

    Kolombiya’da eğitim sırasında helikopterden atlayan askerin paraşütü açılmadı. Askerin yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 23:55
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    Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere düştü

    Kolombiya’nın Tolima eyaletinde yer alan Melgar’da bulunan Askeri Paraşütle Atlama Okulu’ndaki eğitim sırasında helikopterden atlayan Luis Alfonso Garces Vila isimli asker, paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten yere düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan eğitim kazasının ardından Luis’in, Tolemaida Hava Üssü’ne 45 dakika uzaklıktaki Girardot’taki bir sağlık merkezine ardından başkent Bogota’daki askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

    KAZADAN SAĞ KURTULDU

    Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Luis’in kazadan sağ kurtulduğu, sağ bacağının kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde ezilme meydana geldiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca, Luis’in yere çakılmadan önce yedek paraşütünü açtığı ve bu sayede hayatta kaldığı öne sürüldü.

    Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı VİDEO

    DÜŞME ANI KAMERADA

    Ordu tarafından ise, paraşütün neden açılmadığı konusunda bir iç soruşturma başlatıldığı bildirildi. Luis’in yere düştüğü anlar ise anbean bölgedeki askerler tarafından kaydedildi.

    Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker yere düştü #1

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