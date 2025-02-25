Kolombiya’da peruk altında kokain ticareti

İHA
Uyuşturucuyla mücadele eden ekipler suçluların farklı yöntemlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Son olarak Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı kokaini kaçırmaya çalışırken yakalandı.
PERUĞUN ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Kolombiyalı adam 20 Şubat’ta Cartagena kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek için uçağa binerken yakalandı.
10 BİN EURO DEĞERİNDE
Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin euro değerindeki 19 adet kokain kapsülü peruğun altına saklandığı kaydedildi.
TUTUKLANDI
Tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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