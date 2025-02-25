Kolombiya’da peruk altında kokain ticareti
İHA

Uyuşturucuyla mücadele eden ekipler suçluların farklı yöntemlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Son olarak Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı kokaini kaçırmaya çalışırken yakalandı.

PERUĞUN ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kolombiyalı adam 20 Şubat’ta Cartagena kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek için uçağa binerken yakalandı.

10 BİN EURO DEĞERİNDE

Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin euro değerindeki 19 adet kokain kapsülü peruğun altına saklandığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor