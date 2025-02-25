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Kolombiya’da peruk altında kokain ticareti

Kolombiya’da peruk altında kokain ticareti Kolombiya’da bir adam peruğun altına sakladığı10 bin euro değerindeki 19 adet kokain kapsül kokaini Amsterdam’a kaçırmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.