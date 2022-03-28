Petrol
113.03
-3.70%
Euro
16.26
-0.22%
Dolar
14.83
0.01%
Altın
922.61
-1.21%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
694.500
4.62%
BTXN Coin
40.50
1.14%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Kolombiya'da polise yönelik bombalı saldırı: 1 ölü 18 yaralı

    Kolombiya'da polis karakolunun yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 07:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kolombiya'da polise yönelik bombalı saldırı: 1 ölü 18 yaralı

    Başkent Bogota'nın Bolivar semtinde, polis karakolunun yakınında henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce önceden bir bavula tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

    1 ÇOCUK ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

    Patlamada 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si polis 18 kişi yaralandı.

    Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, basına yaptığı açıklamada, patlayıcının karakolun arkasına yerleştirildiğini belirterek, "Bavulun içine kamufle edildi, gelen çağrı üzerine infilak etti." ifadesini kullandı.

    Kolombiya da polise yönelik bombalı saldırı: 1 ölü 18 yaralı #1

    "MASUM İNSANLARIN ÖLÜMÜ ACI VERİCİ"

    Devlet Başkanı Ivan Duque'de saldırıyı sosyal medyadan kınayarak, "Delice yapılan eylemlerden sonra masum insanların ölmesi derin acı veriyor." dedi.

    Yetkililer, saldırının failleri hakkında bilgi paylaşanlara 80 bin dolar ödül verileceğini bildirdi.

    Kolombiya da polise yönelik bombalı saldırı: 1 ölü 18 yaralı #2


    İlginizi Çekebilir

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı
    İç Haber

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı
    3. Sayfa

    Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı

    Görüş Bildir