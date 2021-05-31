Kolombiya’da protesto karşıtı halk sokağa döküldü

28 Mayıs’ta başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, gösterilerim son bulmasını isteyen binlerce kişi de sokağa döküldü. Ekonomik olarak darda olan halk, yürüyüş düzenledi.

Kolombiya'da, 1 aydan fazla süredir devam eden hükümet karşıtı protestoların son bulması için binlerce kişi sokağa döküldü.

Protestoların artık bitmesini isteyen halk, yürüyüş düzenledi.

Çeşitli sektörlerden temsilciler, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, gösteriler nedeniyle ekonomik olarak ciddi zararlar gördüklerini belirterek başkent Bogota'da bir araya geldi.

ŞİDDETİN SON BULMASI İSTENDİ

Protestoların sonlanmasını talep eden kalabalık, yürüyüş boyunca sloganlar attı.

Ayrıca, yollarda kurulan ablukanın kalkması ve güvenlik güçlerine yönelik son günlerde protestolarda artan şiddetin son bulması istendi.

MADDİ OLARAK ZOR DURUMDA BIRAKTI

32 gün boyunca ‘ulusal grev’ kapsamında, otoyollar eylemciler tarafından sıklıkla kapatılırken; kurulan barikatlar ticari işletmeleri maddi olarak zor durumda bıraktı.

Bu durum marketteki fiyatların yükselmesine yol açtı.

BOGOTO’DA 185 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gösterilerin yoğun olduğu 8 yönetim bölgesi ve 13 kentte askerlerin yerel yetkililerle koordineli çalışma ve polise daha fazla destek verme emri verdi.

28 Mayıs’ta, protestoların birinci ayını tamamlaması ile binlerce kişi sokaklara çıkmış, Cali’de meydana gelen olaylarda 13 kişi, Bogota’da 185 kişi hayatını kaybetmişti.

Medellin’de ise 16 kişi yaralanmıştı.

ASKERLER ÖNLEM ALMIŞTI

Bazı eylemci guruplar bankalara, otobüs duraklarına ve iş yerlerine zarar vermişti.

Bunun üzerine, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

28 Mayıs'ta Cali'de, Devlet Başkanı Duque'nin yerel yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından kentin önemli cadde ve meydanlarında, askerler önlem almıştı.