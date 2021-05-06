Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleriyle protestoculara arasında çatışma çıktı.

Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque’nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk 28 Nisan’da sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque, geri adım atarak “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” adı altında çıkarmaya planladığı vergi reform paketini geri çekmişti. Protestolar sırasında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 846 kişi ise yaralanmıştı.

POLİS YİNE MÜDAHALE ETTİ

Reform paketinin geri çekilmesine rağmen halk sokakları terk etmezken, başkent Bogota, Cali ve Medellin’de polisin sivillere karşı orantısız güç kullanımı devam ediyor. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

Kolombiya’da protestolar sokak çatışmalarına döndü-Video

GÖSTERİCİLERE RAST GELE ATEŞ AÇILDI

Göstericilerle karşı karşıya gelen polis, kalabalığı dağıtmaya çalışırken bir göstericinin vurulması sonrası karşılıklı silahlı çatışma çıktı.

Birçok göstericinin öldüğü ve yaralandığı tahmin ediliyor.

HÜKÜMETTEN NELER İSTENDİ

Protestoların meydana getirdiği krizin ortasında, hükümet tüm sektörlerden diyalog için bir alan açma teklifi yaparken, halkın talepleri ise netleşmeye başladı. Halk hükümetten, istişare olmaksızın ortaya çıkan ve sektörün özelleştirilmesini teşvik eden sağlık reformu tasarısının geri çekilmesini, pandemi sırasında en çok etkilenen işçiler için temel gelir, milli üretimin savunulması, öğrenciler için üniversitelere ücretsiz kayıt talep etti.

"OLAYLARIN ARKASINDA FARC VAR" İDDİASI

Savunma Bakanı Diego Molano geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasından ayrılan sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) bağlı muhalif gruplar tarafından organize ve finanse edildiğini iddia etmişti.

REFORM ASGARİ ÜCRETLİLERİ ETKİLİYOR

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu.

Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.

Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV’nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

Öte yandan Kolombiya Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, Yardımcısı Juan Alberto Londono ile birlikte vergi reformu protestolarının ardından Duque’ye istifasını sunmuştu.