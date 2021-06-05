Kolombiya'da sağlık skandalı: 328 ölü aşılanmış gösterildi

Kolombiya'da 328 ölünün, koronavirüse karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı.

Kolombiya'da koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir sağlık skandalı gündeme geldi.

ÖLÜLERİN AŞILANMIŞ OLARAK KAYITLARA GEÇİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığı, ulusal aşı planının veri tabanında ciddi tutarsızlıklar olduğunun keşfedildiğini ve ölülerin “aşılanmış” olarak kayıtlara geçirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

328 KİŞİ, KORONAVİRÜS AŞISI UYGULANMIŞ GÖZÜKTÜ

Ulusal aşı planı Mi Vacuna’nın (Aşım) veri tabanında, aşılamanın 1’nci aşamasında 120 yaş ve üzeri 328 kişiye koronavirüs aşısı uygulanmış gibi görünürken, aşının ayrıca yaşını doldurmamış bebekler ile 12 yaşından küçük çocuklara da yapıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi. Aşı raporlarındaki bu ve benzeri diğer tutarsızlıklar Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

"SAĞLIK YETLİLİLERİNİN DAHA DİKKATLİ OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Başsavcılık Denetmeni Felipe Cordoba, "Sağlık yetkililerinden daha dikkatli olmalarını bekliyoruz çünkü veri tabanlarını güncellemedikleri için onlara yaptırım uygulamak zorunda kalmak istemiyoruz. Buna ek olarak, ortada hepimiz için gerekli olan aşılama şemasında etkili bir kontrol yok” ifadelerini kullandı.

Kolombiya medyası ise sağlık skandalı hakkında “Kolombiya ölüleri bile aşılıyor” şeklinde yazdı. Öte yandan sosyal medyada, aşı sırası gelmemiş çok sayıda kişinin daha önce hayatını kaybetmiş kişilerin bilgilerini kullanarak, para karşılığında aşı yaptırdığı öne sürüldü.