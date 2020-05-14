Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık krizi yaşayan ülkelerden biri olan Kolombiya'da, hem vaka hem de ölüm sayısı az olmasına rağmen bulunan çözüm, tepki görüyor.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış durumda...

4 milyon 430 bin 806'ya ulaşan vaka ve 300 bine yaklaşan vefat sayısı, aşı çalışmalarına bir an önce hız kazandırılması gerektiğini hatırlatıyor.

Salgının merkezi haline dönüşen ABD'de ölü sayısı artarken, koronanın çıkış yeri Vuhan'da hayat yavaştan normale dönüyor.

GEREKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALINAMIYOR

Ölümcül virüs, sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarırken, bazı ülkeler bu konuda sınıfta kalıyor.

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi ViDEO

TABUTA DÖNÜŞEBİLEN HASTANE YATAĞI

Kolombiya da koronavirüs salgını sebebiyle sağlık krizi yaşayan ülkelerden biri.

Başkent Bogota'da bulunan bir fabrikada, tabuta dönüşebilen kartondan yapılmış hastane yatakları üretiliyor.

OLUKLU MUKAVVA KULLANILIYOR

Bir sedye boyutunda fakat sedyeden daha hafif, 150 kilograma kadar dayanıklı olan yatakların yapımında oluklu mukavva kullanılıyor.

509 ÖLÜM VAR

12 bin 930 koronavirüs vakası bulunan ülkede şimdiye kadar 509 hasta koronadan öldü.